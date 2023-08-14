شغل مافيا.. تنفيذ جريمة ثأر على موتوسيكل في أطفيح

نفذ 3 أشخاص جريمة قتل ثأرا من أحد المواطنين رميا بالرصاص، على طريقة المافيا، حيث فتحوا عليه النيران ولاذوا بالفرار قبل إلقاء القبض عليهم.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث مركز أطفيح، بالعثور على جثة مواطن مقتولا في أحد الشوارع.

على وجه السرعة انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، تبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى لكشف لغز هذه الجثة، وتبين من التحريات المكثفة أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خصومة ثأرية، حيث طاردوه وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين بواسطة سيارة.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.