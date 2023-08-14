الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: العلمين أصبحت وجهة عالمية جديدة للسياحة الشاطئية

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مدينة العلمين أصبحت وجهة سياحية ولكنها لن تكون مكان شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين وجه أنظار العالم أن مصر فيها وجهة سياحة شاطئية تضاهي العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنوع المهرجان أدى لوجود أعداد سياحية أكبر من مليون فرد وتخطى العدد الذي كان موضوعًا قبل المهرجان بكثير، مع وجود السياحة الأسبانية والايطالية، مؤكدًا أن معظم شركات السياحة وضعت المهرجان عبر خريطتها. 

كل محافظة لها اختصاصات في الحركة السياحية

وتابع، أن مدينة شرم الشيخ معتمدة على السياحة الشاطئية والعلمين كذلك، ولكن كل محافظة لها اختصاصات في الحركة السياحية، موضحًا أن السياحة الداخلية تعتمد في فترة الصيف على الساحل الشمالي، ويوجد في مدينة العلمين جامعات وحياة وهذا يحقق تدفق الحركة السياحية وتنوعها، خاصة أن مدينة العلمين سيكون فيها رواج سياحي بالموسم الصيفي والشتوي.

الخبير السياحي مهرجان العلمين وجه أنظار العالم مصر سياحة الشاطئية الحركة السياحية شرم الشيخ

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