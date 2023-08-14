الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سبتمبر المقبل.. 3 حفلات غنائية للكينج محمد منير بالولايات المتحدة الأمريكية

محمد منير
محمد منير

يستعد الكينج محمد منير، لاحياء عددٍ من الحفلات الغنائية ضمن حولته بالولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل جولة محمد منير الغنائية في أمريكا

وتنطلق جولة الكينج، بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواعيد اماكن حفلات محمد منير بأمريكيا.

  • تبدأ الجولة الغنائية للكينج محمد منير في ولاية نيويورك وذلك في يوم 1 سبتبمبر المقبل.
  • ويأتي الحفل الثاني لمحمد منير في يوم 9 سبتمبر المقبل وذلك بولاية كاليفورنيا.
  • ويختتم الكينج جولته الغنائية في يوم 16 سبتمبر المقبل وذلك وسط جمهوره بولاية فلوريدا

وأحيا النجم محمد منير الأيام الماضية، حفلا غنائيا ضخما برفقة النجم حميد الشاعري وذلك ضمن فاعليات مهرجان العلمين “العالم علمين” والمقام حاليا بمدينة العلمين الجديد بالساحل الشمالي.

وقدم الكينج محمد منير خلال حفله عددًا كبيرًا من الأغنيات مثل يونس وعلموني وغيرهما، كما قدم الشاعري عددًا من الأغنيات منها أغنيته الجديدة “بالي رايق” وغيرها.

“الساحل الشمالي”.. أحدث أعمال محمد منير الغنائية

وطرح الكينج محمد منير الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية على طريقة الـ"ديو" بعنوان "الساحل الشمالى" تجمعه بالنجمة اللبنانية ميريام فارس، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، والاغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وتقول كلمات الأغنية:

“بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي جننتي البحر كله في الساحل الشمالي يا اسمر مالك ومالي سيبني اتشمس فحالي ومتشغليش في قلبي دا انا قلبي لسه خالي انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة قالي مفيش غير بطاطا طب مش عايز جاتوه بردون وحياة ابوكا لأ ماتخدنيش في دوكا انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة خد يبتاع الكارته وصلني عشان بتوه الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع من بحري وصيتي ذائع وهاتوا القرش أسالوه دي عيونك ساعة العصرية دي مصدر الهام خدي بس يابنت ياعسلية وبلاش أفلام اصفر يا جمال العربية هي موديل كام يا عبيطة دة صدر الحنية ولا 100 فاندام”.

النجم محمد منير منير محمد منير جولة محمد منير الغنائية في أمريكا الكينج مهرجان العلمين

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