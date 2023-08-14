الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اقتصادي: الولايات المتحدة والصين تخوضان حربًا تجارية هي الأعنف في تاريخهما

جريدة الدستور

قال الباحث الاقتصادي أيمن عمر، إننا أمام مسار جديد للحرب التجارية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت تستعر منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب عام 2018، ومازلت تتجدد بين الحين والآخر.

وأضاف “عمر” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أننا أمام حرب تجارية حقيقية على مستوى عالمي ما بين أعظم قوتين اقتصاديتين يشكلان حوالي 40% من حجم الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الصين منذ فترة تسير ضمن عقيدة وسياسة تنمية النزعة القومية التكنولوجية من أجل حصول تفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح أيمن عمر، أنه في عام 2022، أصدرت جامعة هارفارد، تقريرًا أشارت فيه إلى بدء تفوق الصين في مجالات التكنولوجيا،  وهذه القطاعات مرتبطة بالدرجة الأولى بالقطاعات العسكرية، منها قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية وفي الذكاء الاصطناعي.

الصين أمريكا الحرب الاقتصادية الحرب التجارية الاقتصادية ​​الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟