اقتصادي: الولايات المتحدة والصين تخوضان حربًا تجارية هي الأعنف في تاريخهما

قال الباحث الاقتصادي أيمن عمر، إننا أمام مسار جديد للحرب التجارية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت تستعر منذ ولاية الرئيس دونالد ترامب عام 2018، ومازلت تتجدد بين الحين والآخر.

وأضاف “عمر” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أننا أمام حرب تجارية حقيقية على مستوى عالمي ما بين أعظم قوتين اقتصاديتين يشكلان حوالي 40% من حجم الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الصين منذ فترة تسير ضمن عقيدة وسياسة تنمية النزعة القومية التكنولوجية من أجل حصول تفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أيمن عمر، أنه في عام 2022، أصدرت جامعة هارفارد، تقريرًا أشارت فيه إلى بدء تفوق الصين في مجالات التكنولوجيا، وهذه القطاعات مرتبطة بالدرجة الأولى بالقطاعات العسكرية، منها قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية وفي الذكاء الاصطناعي.