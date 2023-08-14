مصطفى عمار: «أدين بالفضل لعادل حمودة.. لم يعاملني كعبد أو تلميذ»

قال الكاتب مصطفى عمار، رئيس تحرير موقع وجريدة الوطن، إنه ينتمي لمؤسسة روزاليوسف بالانتساب، ويدين بالفضل للأستاذ عادل حمودة، الذي زرع النبتة، وعلم جيل بأكمله.

وأضاف “عمار” خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد الطاهري، في "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترانيوز": " أدين للأستاذ عادل حمودة بكل شئ في حياتي، عادل حمودة الأكسجين الذي تنفسه جيل بالكامل للوصول لأحلامهم، هذا الجيل هو أحمد فايق، وائل عبدالفتاح، خالد حنفي، الدكتور محمد الباز، أسماء عظيمة تركت بصمة في الصحافة المصرية والإعلام كان بوابتها لعبور هذا العالم عادل حمودة".

وأردف: "أدين له بالفضل أنه لم يعاملني كعبد أو تلميذ، وزرع فينا بذرة من علمني حرفًا صرت له صديقًا، وأن ما يربطني بفريق العمل الصداقة، نضع أيدينا في أيدي بعض، وكلنا فريق واحد، المركب تنجو ونطلع للأمام، أو تغرق ولن يكون هناك فرق بين القبطان وبحار، وعلمنا أن من يمتلك الفكرة يمتلك القرار، ممكن أكون شاب 22 سنة وكاتب صفحة جنب وائل عبدالفتاح ومحمد الباز، أسماء كبيرة، فهو صاحب مدرسة ليبرالية في الصحافة المصرية".