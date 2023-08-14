الأغلى في تاريخ البريميرليج.. تشيلسي يعلن ضم كايسيدو

أعلن تشيلسي الإنجليزي رسميًا، الاثنين، ضم الإكوادوري موسيس كايسيدو لمدة 8 سنوات مقبلة قادمًا من برايتون ألبيون.

وأكد تشيلسي، في بيان الاثنين، ضم صاحب الـ21 عامًا بعقد حتى 2031 مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وكشفت التقارير أن الصفقة تقدر بـ115 مليون جنيه إسترليني بالإضافة غلى 15 مليون متغييرات لتكون الأغلى في تاريخ البريميرليج.

وقال اللاعب في تصريح للموقع الرسمي للبلوز بعد انضمامه: “أنا سعيد بوجودي هنا، لم أفكر مرتين بالأمر عندما اتصل بي تشيلسي أردت أن أنضم إليهم فحسب، إنه حلم أصبح حقيقة”.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

وشارك موسيس كايسيدو في 43 مباراة بقميص برايتون خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه.

وبدأ كايسيدو مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي إندبندنتي وانتقل لفريق الرديف في يناير 2019، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لبرايتون وخرج منه بعد 6 أشهر معارًا لنادي بيرتشوت البلجيكي لمدة 6 أشهر أخرى وعاد للفريق في يناير 2022.