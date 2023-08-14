الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماني يقود هجوم النصر أمام الاتفاق في غياب رونالدو

ساديو ماني
ساديو ماني

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتفاق، بالدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر السعودي ومواطنه الاتفاق في دوري روشن للمحترفين 

تنطلق مباراة النصر والاتفاق، بعد قليل على ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري “روشن السعودي للمحترفين”.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات  SSC HD السعودية المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل النصر، خروج عدد كبير من اللاعبين الأساسيين مثل قائد منتخب البرتغال الدوان “كريستيانو رونالدو”، بينما يقود خط هجوم النصر السنغالي الدولي ساديو ماني.

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق بدوري روشن للمحترفين

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل ومحمد ال فتيل، ومختار علي وجيسلان كونان.

خط الوسط: عبدالله الخيبري وعلي الحسن، وعبدالمجيد الصليهم وعبدالعزيز العليوه.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب وساديو ماني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أمين بخاري ووليد عبدالله، ومحمد قاسم ومحمد صهلولي، وأيمن يحيى وخالد الغنام، وسامي النجعي وعبدالفتاح أدم.

ماني يقود هجوم النصر أمام الاتفاق بدوري روشن السعودي 

وتجدر الإشارة إلى أن نادي النصر، قد توج بلقب البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية "2023"، على حساب مواطنه الهلال السعودي، أول أمس السبت بنتيجة 2/1.

بينما جاء تشكيل الاتفاق السعودي، بقيادة مديره الفني ستيفن جيرارد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي ومارسيل تيسيران، وجاك هيندري وعبدالله خطيب.

خط الوسط: علي هزازي وفيصل الغامدي، وجوردان هندرسون وأحمد الغامدي.

خط الهجوم: روبن كوايسون وموسى ديمبلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالله العويشير ومحمد الدوسري، وبيرات أوزديمير ومحمد الكويكبي، وحامد الغامدي ومشعل العلائلي ومحمد محرزي، وفيتينيو ومحمد عبدالرحمن.

تشكيل الاتفاق أمام النصر بدوري روشن للمحترفين 

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالله العويشير ومحمد الدوسري، وبيرات أوزديمير ومحمد الكويكبي، وحامد الغامدي ومشعل العلائلي ومحمد محرزي، وفيتينيو ومحمد عبدالرحمن.

النصر السعودي ساديو مانى دوري روشن للمحترفين الاتفاق السعودى كريسيتانو رونالدو

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