الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريمًا لـ مصطفى درويش.. بوستر خاص ضمن العرض الخاص لـ«5 جولات»

درويش
درويش

انطلقت منذ قليل، فعاليات العرض الخاص لفيلم “5 جولات”، وهو آخر أعمال الفنان مصطفى درويش، الذي وافته المنية منذ شهور قليلة وتحديدًا في الاول من مايو السابق.

وحرص أبطال العمل على وضع بوستر لـ“درويش” خلال العرض الخاص للعمل،  وذلك على السجادة الحمراء الخاصة بالعمل المنتظر مشاركته في الموسم السينمائي الصيفي الجاري.

ويشهد الفيلم، آخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش، والذى قام بتصوير مشاهده فى هذا الفيلم قبل وفاته بأيام قليلة، وانتهى مصطفى درويش من تصوير دوره فى هذا الفيلم خلال إبريل الماضي، وقبل وفاته بأيام. 

وتوفي الفنان مصطفي درويش، بعد توقف مفاجئ لعضلة القلب، نقل على أثره إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد.

فيلم 5 جولات

يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم آدم الشرقاوي ونور خالد النبوي وماجد المصري وعايزة الأيوبي وداليا شوقي ومصطفي درويش وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عبد المعطي وأخراج مازن أشرف.

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

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