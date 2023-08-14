كارم فتح الله في «جعفر العمدة»: «مسيرتي بدأت أمام الزعيم»

تحدث الفنان أحمد عبدالله، صاحب شخصية كارم فتح الله في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، عن بداية دخوله الوسط الفني، معربًا عن سعادته بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

وأكد أحمد عبدالله في تصريحات له، أن بدايته في التمثيل كان مع الزعيم عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2017.

وكشف عبد الله، تفاصيل مشاركته في مسلسل عفاريت عدلي علام، إذ أوضح: “كان فيه رهبة عند الناس اللي ورا الكاميرا و حالة من القلق خوفا من إني أكون مذاكرتش أو حفظت الدور كويس، والناس كانت بتيجي بتيجي تقولي أنت بجد حافظ يا دكتور، وعلق مازحًا: أنا متوتر لوحدي سيبوني أركز”.

وعن الوقوف أمام الزعيم عادل إمام في إحدى مشاهد العمل، قال إن تمثيله في مسلسل “عفاريت عدلي علام” كسر حاجز الخوف والرهبة بداخله.

واختتم: "الزعيم عادل إمام قادر على إزالة أي فروق بينه وبين أي ممثل، وحسيت أنه بيقولي احنا زي بعض ومفيش الفارق العظيم بيني وبين الزعيم، اذلك صورنا المشهد وان شوت مرة واحده وكانت الأجواء والأمور جميلة.

