الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كارم فتح الله في «جعفر العمدة»: «مسيرتي بدأت أمام الزعيم»

احمد
احمد

تحدث الفنان أحمد عبدالله، صاحب شخصية كارم فتح الله في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، عن بداية دخوله الوسط الفني، معربًا عن سعادته بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

وأكد أحمد عبدالله في تصريحات له، أن بدايته في التمثيل كان مع الزعيم عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2017.

وكشف عبد الله، تفاصيل مشاركته في مسلسل عفاريت عدلي علام، إذ أوضح: “كان فيه رهبة  عند الناس اللي  ورا الكاميرا و حالة من القلق خوفا من إني أكون مذاكرتش أو حفظت الدور كويس، والناس كانت بتيجي بتيجي تقولي أنت بجد حافظ يا دكتور، وعلق مازحًا: أنا متوتر لوحدي سيبوني أركز”.

وعن الوقوف أمام الزعيم عادل إمام في إحدى مشاهد العمل، قال إن تمثيله في مسلسل “عفاريت عدلي علام” كسر حاجز الخوف والرهبة بداخله.

واختتم: "الزعيم عادل إمام قادر على إزالة أي فروق بينه وبين أي ممثل، وحسيت أنه بيقولي احنا زي بعض ومفيش الفارق العظيم بيني وبين الزعيم، اذلك صورنا المشهد وان شوت مرة واحده وكانت الأجواء والأمور جميلة.
 

الزعيم عادل إمام الرمضاني الرمضان الفنان محمد الفنان محمد رمضان الفنان احمد

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

شغل مافيا.. تنفيذ جريمة ثأر على موتوسيكل في أطفيح

لعب العيال ينتهي بجريمة قتل في الخانكة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟