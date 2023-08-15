الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصحاب المكتبات لـ«الدستور»: «الإقبال على الكتب الخارجية ضعيف»

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

جدلا واسعا أثير خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصل إلى 50% مقارنة بأسعار العام الماضي.

"الدستور" أجرت جولة داخل المكتبات لرصد حجم إقبال أولياء الأمور على شراء الكتب الخارجية وآراء أصحاب المكتبات، والتي جاءت على النحو التالي.

يقول عصام عبدالرحمن، صاحب إحدى المكتبات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن الموسم الحالي شهد ارتفاع كبيرا في أسعار الكتب الخارجية بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن الإقبال لازال ضعيف حتى الوقت الحالي خاصة وأنه لازال هناك وقت لبداية العام الدراسي علاوة على أن الكميات المطروحة في الأسواق ليست بكبيرة مقارنة بالكميات التي كان يتم طرحها في الأعوام الماضية.

من جانبه، أوضح رفعت ممدوح، صاحب إحدى المكتبات بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، أن على مدار الأعوام الماضية كان التجار يحرصون على شراء كميات ضخمة من الكتب الخارجية من منطقة الفجالة، إلا أن الموسم الحالي تخوف العديد من التجار وحرصوا على شراء أعداد محدودة خوفا من ضعف الإقبال خلال موسم الدراسة المقبل، لافتا إلى أن الأسعار متفاونة بين كتاب والأخر ومادة وغيرها فهناك كتب خارجية وصل سعرها لـ670 جنيها، سلاح التلميذ 700 جنيها، وكتاب المعاصر 1000 جنيها.

وقال ضياء عماد، صاحب إحدى المكتبات بمنطقة الدقي، أن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت خلال الموسم الحالي ولكن ليس بالصورة التي تم تصديرها لأولياء الأمور، وشعور البعض بوجود ارتفاع في الأسعار جاء نتيجة لوجود فروع متعددة لكل مادة وهو ما جعل الكتب الخارجية لكل مادة مرتفعة خاصة المواد التي لها اكثر من فرع.

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