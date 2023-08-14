الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هدى سلطان.. ست الحسن والطرب

هدى سلطان
هدى سلطان

ولدت الفنانة هدى سلطان، فى ١٥ أغسطس عام ١٩٢٥م، لعائلة غنية فى كفر أبوجندى بمركز قطور بمحافظة الغربية، واسمها الحقيقى بهيجة عبدالعال الحو، وهى شقيقة المطرب والممثل محمد فوزى، الذى استطاع أن يقنع والدها أن يسمح لها بدخول مجال الفن، ومهد الطريق أمام شقيقته لتضع قدمًا على طريق الشهرة والأضواء عام ١٩٥٠م مع فيلم «ست الحُسن»، ولكنها دفعت ثمن هذا النجاح بعد أن طلقها أول أزواجها بسبب الغيرة الشديدة.

لاحقًا تزوجت من المنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى وفشل زواجها للسبب نفسه، ثم تزوجت بعده من فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقى الذى أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه ١٥ عامًا، ثم تزوجت بعده المخرج المسرحى حسن عبدالسلام.

استطاعت مع «وحش الشاشة» تقديم عدة أعمال ناجحة تجاوزت ٢٠ فيلمًا أشهرها «فتوات الحسينية» ١٩٥٤، و«رصيف نمرة ٥» ١٩٥٦، وجمعت بين موهبتى التمثيل والغناء وتميزت بأداء المواويل الشعبية.

ومن أشهر الأفلام التى قدمتها «امرأة على الطريق» مع زكى رستم ورشدى أباظة وشكرى سرحان، ١٩٥٨، ونالت عن دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام «نساء محرمات» ١٩٥٩م، للمخرج محمود ذوالفقار، و«السكرية» للمخرج حسن الإمام، عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و«جعلونى مجرمًا» للمخرج عاطف سالم.

كما أدت العديد من الأدوار فى الدراما التليفزيونية من أهمها «زينب والعرش» و«قبل الضياع» و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«الليل وآخره» و«الوتد» و«ليالى الحلمية»، ورحلت عن عالمنا يوم ٥ يونيو ٢٠٠٦ م، عن عمر ناهز ٨٠ عامًا.

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