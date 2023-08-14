"العالم علمين".. تفاصيل بطولة الجودو العربية 2023 بمهرجان العلمين

يستضيف مهرجان العلمين “العالم علمين” المقام، حاليًا، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بطولة الچودو العربية 2023 والمقرر انطلاقها مساء غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى يوم 18 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الجودو العربية 2023، 18 دولة عربية وتضم اكثر من 600 لاعب مصري وعربي.

ويشهد مهرجان العلمين “العالم علمين” خلال الأيام المقبلة عدد من الحفلات الغنائية كل من أنغام والنجم الشعبي حكيم والمطرب محمد محسن، إضافة إلى ليلة كوميدية في ختام فعاليات هذا الأسبوع.

ويستمر مهرجان العلمين في تقديم عروضه المختلفة بعدد من الحفلات الجديدة مثل حفل النجمة أنغام وحفل نجم الأغنية الشعبية حكيم وحفل الرابر العالمي روس، إضافة لعدد من الفعاليات المختلفة التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتستضيف العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان، الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى ُبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، إضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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