الإعداد والتجهيز لتسليم 30 وحدة صحية بقري حياة كريمة ببني سويف

ناقش الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، خلال اجتماعه الدوري بمسئولي جهاز التعمير وشركة دار الهندسة خطة تسليم عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ناصر وببا في عددٍ من القطاعات الخدمية المختلفة.

واستعرض نائب المحافظ المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات تسليمها بمختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت مجمعات خدمية ووحدات صحية (إحلال وتجديد)،وتلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها من قبل شركة دار الهندسة.

حيث تم تسليم 5 مجمعات، وعدد من الوحدات الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يتم الإعداد والتجهيز لتسليم عدد من المشروعات منها 30 وحدة صحية إنشاء جديد خلال الفترة المقبلة، علاوة على مناقشة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة

أكد نائب المحافظ على أهمية التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على التنفيذ وتذليل المعوقات التي تعيق الاستلام، أولًا بأول لضمان سرعة وتلافي الملاحظات التي رصدتها شركة دار الهندسة، مشددًا على تسريع معدلات الإنجاز للأعمال المتبقية بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدًا لدخولها الخدمة.

بجانب تكليف مسؤولي جهاز التعمير بسرعة إعداد جدول زمني بمراحل تنفيذ وتسليم كوبري قرية إشمنت التابعة لمركز ناصر، والذي تم البدء اليوم في تنفيذه، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات للدفع بوتيرة العمل في إنشاء الكوبري، بما يعود بالنفع على المواطنين بالقرية وتوابعها.

حضر الاجتماع علي يوسف رئيس مدينة ناصر، ومدحت صلاح رئيس مركز ببا، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والمهندسة هبة المنشاوي من جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد خلف من شركة دار الهندسة، وأحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات ، وترحيل وإلغاء وإضافة شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.