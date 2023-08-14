الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعزف السلام الجمهوري.. "الإنجيلية" تفتتح مؤتمر "نحو سلام مجتمعي"

رئيس الطائفة الانجيلية
رئيس الطائفة الانجيلية

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر تحت عنوان “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي”، والذي يترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي يستمر على مدار يومين.

وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري بمشاركة الحضور؛ من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة ترحيبية الدكتورة سميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية .

يشارك بالحضور في المؤتمر عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة وأبرزهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يلقي كلمة بعنوان ”الدين ورسالة السلام: دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي".

كما يشارك بالحضور في فعاليات المؤتمر العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويقوم بإدارة الجلسة الافتتاحية، الكاتب الصحفي حمدي رزق، بمشاركة عدد من الواعظات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

القبطية والمسيحية مجلسى الهيئة الإنسانية

الأكثر قراءة

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟