بعزف السلام الجمهوري.. "الإنجيلية" تفتتح مؤتمر "نحو سلام مجتمعي"

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر تحت عنوان “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي”، والذي يترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي يستمر على مدار يومين.

وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري بمشاركة الحضور؛ من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة ترحيبية الدكتورة سميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية .

يشارك بالحضور في المؤتمر عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة وأبرزهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يلقي كلمة بعنوان ”الدين ورسالة السلام: دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي".

كما يشارك بالحضور في فعاليات المؤتمر العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويقوم بإدارة الجلسة الافتتاحية، الكاتب الصحفي حمدي رزق، بمشاركة عدد من الواعظات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.