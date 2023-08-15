الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سهى سعيد أول كفيفة تنال درجة الدكتوراة فى آداب الفلسفة

سهي سعيد
سهي سعيد

كان مطلع شهر أغسطس يومًا تاريخيًا في حياة سهى سعيد، لأنه اليوم الذي صدر فيه قرار بحصولها على درجة الدكتوراة في آداب الفلسفة. "سهى" لديها قصة كفاح وإصرار كبير وراء ما وصلت إليه. لم تستلم للقدر الذي جعلها كفيفة، بل قاومت كافة الظروف المحيطة بها، لتكن أول كفيفة تنال درجة الدكتوراه، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا.

لم تجد سهى سعيد سبيلاً يسهل عليها تحقيق هدفها، إلا أن سعيها الدائم، وإيمانها بنفسها، ورغبتها في أن تصبح مميزة عن غيرها، جعلت إرادتها أقوى، فعلى الرغم من عدم توافر المراجع العلمية على طريقة برايل، إلا أنها تمكنت من أن تكون أول كفيفة تنال درجة الدكتوراة في آداب الفلسفة.

لم يوقف فقدان البصر سهى سعيد جابر السيد عن السعي وراء حلمها وتحقيق طموحها في الحصول على الدكتوراه في الفلسفة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من جامعة الإسكندرية، وهي لا تزال في عمر الـ 28 عامًا.

وكان موضوع رسالة "سهى" عن كفالة حقوق الإنسان بين الحرية المسؤولية والاستبداد بالسلطة، دراسة تاريخية تحليلية نقدية في واقع السياسة العربية، لم يكن الطريق سهلاً للطالبة سهى سعيد، والتي تخرجت من نفس الجامعة عام 2012، ولكنها استطاعت أن تواجه جميع التحديات والصعوبات، وبدعم وتشجيع ومساندة والدتها خلال مشوارها للحصول على الدكتوراة استطاعت التغلب عليهم.

وعن الصعاب التي واجهتها في الحصول على الدكتوراه في الفلسفة، لتكون أول كفيفة تحصل عليها، فإن أكبر الصعاب في مشوارها العلمي والبحثي هو عدم توافر المراجع بطريقة برايل، وكانت والدتها ترافقها إلى المكتبات لتقرأ لها المراجع التي تحتاجها لأبحاثها، ولتحقق حلمها الذي لطالما كانت تتمناه، ويشيد الجميع بهذه الدرجة العلمية التي وصلت إليها "سهى".

الدكتوراه في الفلسفة الحصول على البصر التحديات والصعوبات الأم استطاعت

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