ممثل «الفاو»: 38% من المنطقة العربية مهددة بالجوع بسبب النزاعات

قال عبدالحكيم الواعر، مساعد مدير عام الفاو، إن التغيرات المناخية وكثرة النزاعات هي أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وأضاف الواعر خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 38% من المنطقة العربية مهددة بالجوع في اليمن والسودان والدول التي تفتقر لمنظومة الأمن الغذائي وثقافة استهلاك الغذاء، بالإضافة إلى أزمة البحر الأسود ومن قبلها أزمة كورونا.

يجب أن تتحول المنطقة العربية لمنطقة ممر غذائي

وأكد أن كل المناطق العالمية تحولت لممرات غذاء، ويجب أن تتحول المنطقة العربية لمنطقة ممر غذائي.