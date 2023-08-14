الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار": مصر تمارس دورها فى التصدى للقضايا العربية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن توقيت القمة الثلاثية التي عقدت اليوم في مدينة العلمين بين مصر والأردن وفلسطين، حيوي ومهم في وقت تقوم به الحكومة الإسرائيلية بممارسات غير مقبولة ضد الشعب الفلسطيني في مدينة رام الله وأيضًا في قطاع غزة، وامتدت هذه الممارسات إلى انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن البيان الختامي اليوم شدد على خطورة تقسيم القدس، كما تطرق البيان إلى المحاولات المستمرة لعملية التقسيم على أساس زمني ومكاني، كما دعا البيان الصادر عن الزعماء الثلاثة إلى التدخل الدولي في حل الدولتين.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القمة الثلاثية شددت على دور منظمة الأونروا كمنظمة أممية تعمل علي دعم الشعب الفلسطيني وتقدم مزيدًا من مساعدات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إشادة ملك الأردن والرئيس الفلسطيني بدور مصر في مساندة القضية الفلسطينية وحل الأزمات، ولم الشمل الفلسطيني ليس بالأمر الجديد علي مصر، مؤكدًا أن دور مصر الطبيعي في التصدي للقضايا العربية بشكل عام وفي القضية الفلسطينية بشكل خاص منذ عشرات السنين، كما تتحمل مصر ثمن صدارتها لكل المشاكل.

الدكتور عصام خليل المصريين الأحرار مدينة العلمين الشعب الفلسطيني رام الله المقدسات الإسلامية

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