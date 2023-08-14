الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": التجاوزات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى تؤثر على السلم والأمن الدوليين

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن العلاقات المصرية الأردنية والفلسطينية تاريخية تمتد عبر آلاف السنين، وأن هناك اهتمامًا مشتركًا في العديد من القضايا العربية والدولية والإقليمية ومن أهمها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة ثلاثية بمدينة العلمين الجديدة بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد نصير بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية الذي أكد أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، بالإضافة إلى الاستمرار في الجهود المشتركة على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وبما يحقق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح اللواء طارق نصير أن التجاوزات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

كما طالب نصير البرلمانات العربية والمجتمع الدولي بضرورة العمل على دعم أحياء عملية السلام التي تستند على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام حتى تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.

اللواء طارق نصير مجلس الشيوخ لعلاقات المصرية الأردنية والفلسطينية القضية الفلسطينية مصر

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