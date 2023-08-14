الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء خدمات عيادة الجلوكوما بمستشفى رمد بنها بالقليوبية

بدء خدمات عيادة الجلوكوما
بدء خدمات عيادة الجلوكوما بمستشفى رمد بنها بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بدء خدمات عيادة  «الجلوكوما» ضمن الخدمات المقدمة بمستشفي رمد بنها والتي تأتي في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية، وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان وإشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن عيادة  «الجلوكوما»  الجديدة تقدم عدة خدمات متعددة ضمن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفي الرمد ببنها مشيرا لن خدمات العيادة كالتالي:
- فحص زاوية العين بالعدسة الثلاثية
- قياس ضغط العين وفحص قاع العين
- تقديم قطرات المياه الزرقاء بالمجان وعلى نفقة الدولة


أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه مواعيد العمل بعيادة  «الجلوكوما»  الجديدة بمستشفي الرمد ببنها يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهراً برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفي ، والطبيبة المسئولة غادة الشربيني.

وفى سياق متصل تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا حيث نقل الشاب للمستشفى في حالة خطرة حيث تلقي العلاج اللازم والندخل العلاجي مما ساهم في تحسن حالته وإنقاذه.
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء عبد الحميد الهجان تطوير المستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقليوبية مستشفى الرمد وكيل وزارة الصحة عيادة الجلوكوما

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

"المتحدة" تعلن تعيين إبراهيم جاد رئيسًا لقناة "أون" العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟