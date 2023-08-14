بدء خدمات عيادة الجلوكوما بمستشفى رمد بنها بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بدء خدمات عيادة «الجلوكوما» ضمن الخدمات المقدمة بمستشفي رمد بنها والتي تأتي في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية، وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان وإشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن عيادة «الجلوكوما» الجديدة تقدم عدة خدمات متعددة ضمن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفي الرمد ببنها مشيرا لن خدمات العيادة كالتالي:

- فحص زاوية العين بالعدسة الثلاثية

- قياس ضغط العين وفحص قاع العين

- تقديم قطرات المياه الزرقاء بالمجان وعلى نفقة الدولة



أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه مواعيد العمل بعيادة «الجلوكوما» الجديدة بمستشفي الرمد ببنها يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهراً برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفي ، والطبيبة المسئولة غادة الشربيني.

وفى سياق متصل تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا حيث نقل الشاب للمستشفى في حالة خطرة حيث تلقي العلاج اللازم والندخل العلاجي مما ساهم في تحسن حالته وإنقاذه.

