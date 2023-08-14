الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تين الأيتام".. القصة الحقيقة لمنشور بائع دار رعاية بالجيزة (صور)

بائع التين الشوكي
بائع التين الشوكي للأيتام

تداول نشطاء مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية منشورًا مدعمًا بلقطات مصورة لبائع تين شوكي متجول وهو داخل أحد دور الأيتام، ويقدم لهم حبات من هذه الفاكهة الصيفية وعلق  الكثيرين على هذه الصور مدعين بأن البائع كان يتجول في أحد الشوارع ومر بالصدفة على دار الأيتام وكان الأطفال يسترقون النظر من خلف النوافذ ويتوقون لتذوق التين فاستأذن المشرفين على الدار لإهداء الأطفال حبات التين بالمجان.

أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل بهذا الموقف وبدأ التساؤل عن هوية الرجل ودار الأيتام، بينما كشفت إدارة الدار كواليس تلك الصور، مكذبين ما تم تداوله والتغيير في حقيقة القصة والادعاءات فقط على الصور واختلاق القصص غير الدقيقة.

كان أول ظهور لتلك الصور التي نشرتها مؤسسة "معانا لانقاذ إنسان" الأربعاء الماضي في اشارة إلى استدعاء أحد الباعة للتين الشوكي لتلبية رغبات الأطفال من أبناء الدار، حيث كتبت الصفحة الرسميه للمؤسسة: "دخلنا عربية التين مخصوص ليهم الدار علشان كان نفسهم فيه وكمان علشان نفرحهم".

ورغم أن المنشور تم نشره منذ قرابة الأسبوع، إلا انه بدأ يظهر بشكل كثيف على وسائل التواصل خلال ساعات أمس واليوم، ما دفع المؤسسة لتوضيح الأمر ونفي القصة المتداولة، حيث أوضحت المؤسسة القصة الحقيقيه أن الأطفال كانوا يرغبون في تذوق فاكهة التين وطلبوا من مدير المؤسسه محمود وحيد الذي طلب من إحدى الموظفات أن تبحث عن بائع للتين الشوكي واستئذانه في الدخول للدار لكي يأكل الأطفال كما يشاؤون وبالفعل حدث ذلك وتقاضى البائع أجره كاملاً بعد أن انتهى الأطفال من أكلهم.

بائع التين الشوكي للأيتام
بائع التين الشوكي للأيتام
بائع التين الشوكي للأيتام
بائع التين الشوكي للأيتام
بائع التين الشوكي للأيتام
بائع التين الشوكي للأيتام
بائع تين شوكي تين شوكي معانا لإنقاذ إنسان مواقع التواصل الاجتماعي دار الأيتام

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