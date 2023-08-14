محمد البهواشى: مصر قدمت الكثير من الامتيازات دعمًا للقطاع الصناعى

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إنه في ظل دعم القيادة السياسية للصناعة المصرية، أصبحت مصر قادرة على تصنيع المواد الخام بدلًا من تصديرها للخارج، ومن ثم إعادة استيرادها بعد التصنيع، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة، والحفاظ على بقاء العملة الدولارية بالخزانة المصرية.

دعم القطاع الصناعي الاستثماري

وأكد "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تقدم الكثير من الامتيازات والمبادرات للقطاع الاستثماري، وبالتالي على القطاع الخاص المشاركة في التنمية بكل قوة، خاصة أن الدولة توفر كل الامتيازات التي كان يفتقرها هذا القطاع، ومن أبرز هذه الامتيازات الرخصة الذهبية التي تعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم هذا القطاع.

تقليص مؤشرات البطالة

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الإنتاجي الخاص بتصنيع المنتجات التي كانت مصر تعتمد على استيرادها، وبالتالي أمام هذه القطاعات فرص تمويلية كبيرة، وهذا الإنتاج سوف يقلل من الفرص الاستيرادية، إصافة إلى توفير فرص عمل وتقليص مؤشر البطالة.