رمضان عبدالمعز: هذا ما تفعله رحمة الله فى بيوتنا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الإنسان يعصم نفسه من المحن والشدائد، ويقي نفسه من سهام القدر، برحمة الله فقط، مشيرًا إلى قول الله "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم"، و"ولما جاء أمرنا نجينا هودًا والذين آمنوا معه برحمة منا".

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "نجاة صالح، ونجاة شعيب والمؤمنين الصالحين، كانت برحمة ربنا، والسيدة سارة زوجة نبينا إبراهيم، كانت عجوزًا عقيمًا، وأنجبت برحمة الله، مشيرًا إلى قول الله "قالت يا ويلتىٰ أألد وأنا عجوز وهٰذا بعلي شيخًا، إن هٰذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت".

وأردف: "رحمة ربنا لما تدخل البيوت، العقيم والعاقر تنجب، والضال يبقى مهتدي، ما أجمل أن نسعى لرحمة الله، أن يكون كل اهتمامنا إن رحمة ربنا تخلي البيت هادي، ربنا لما شرع الزواج، قال "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، لما البيت يبقى فيه مودة ورحمة ميتخافش عليه".