الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قائد سيارة تعقب سيدة بطريق الإسكندرية الصحراوي

السيارة عقب ضبطها
السيارة عقب ضبطها

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تضرر سيدة من قائد سيارة لقيامه بتعريض حياتها للخطر بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى.

كانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر (سيدة) من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق (القاهرة /الإسكندرية الصحراوى) وتعقبها معرضاً حياتها للخطر، فضلاً عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة) ، أيدت مضمون المنشور.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة.

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