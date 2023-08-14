"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

شهدت منطقة عين شمس حادث مأساوي، حيث قام شخص بسكب بنزين على أقاربه أثناء نومهم بعد عودتهم من المصيف بسبب خلافات مالية بينهم.

حصلت "الدستور"على صور المجني عليهم في مذبحة عين شمس، حيث أقدم شخص يدعى " هاني" يعمل سائق، على حرق أقربائه بسبب خلافات على الميراث.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وعربات مطافي وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى " هاني" بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وتمكن رجال الأمن من ألقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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