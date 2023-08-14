الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"مصر أكتوبر": القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تعكس دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية‎

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي تعقد في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار التشاور والتباحث المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توحيد الرؤى بين الدول الثلاث تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والدولية، موضحة أن القمة بحثت تطورات القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضافت مديح، في بيانها، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث التطورات السريعة التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم أجمع جراء الأزمات المتتالية، مشيرة إلى أن القمة الثلاثية جاءت بهدف وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من اقتحامات واستيطان وقتل واعتقال.

وأشارت إلى أنه خلال القمة تم التأكيد على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، ولاسيما ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وذلك ضمن جدول زمني واضح، فضلا عن استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وحقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت مديح، أن الموقف المصري من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثابت فمصر لعبت دورا بارزا في وقف اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيدة بما توصل إليه القادة الثلاثة خلال القمة بأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة.

الدكتورة جيهان مديح الشعب الفلسطيني الحساسية القدس الشرقية تقرير المصير

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