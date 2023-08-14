الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حلم وحيد مؤجل".. مجموعة قصصية جديدة لموسى نجيب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن سلسلة إبداعات عربية التى تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة المجموعة القصصية الجديدة للدكتور موسى نجيب موسى المجموعة القصصية "حلم وحيد مؤجل".


 تضم المجموعة  ستة عشر قصة قصيرة منها  قصة الساقي وقصة الفنان وقصة كرامات سيدنا الولي وقصة  العودة  وقصة  صاحب الناي وقصة دهاء الملك ووزيره صفوان وقصة المجموعة حلم وحيد مؤجل.


 ‏وتدور قصص  المجموعة فى  أجواء نفسية مشحونة بلحظات إنسانية شفيفة فارقة  وتكشف  عن علاقة الإنسان بذاته وعلاقته بالآخرين ورؤيته عن العالم والموجودات والمخلوقات فيمن حوله فى محاولة حثيثة لخلق مجتمع يستطيع التوافق مع والتكيف وتكوين علاقات صحيحة مشروعة معه.


 ‏أما عن الدكتور موسى نجيب موسى فهو أكاديمي مصري حصل علي درجة الدكتوراه – قسم  طرق الخدمة الاجتماعية – كلية الخدمة الاجتماعية – جامعة الفيوم  2011 بامتياز مع مرتبة الشرف الأولي وكانت الرسالة بعنوان ( العلاقة بين ممارسة خدمة الفرد والتأهيل الاجتماعي لأسرة سجين الأخذ بالثأر بعد الإفراج عنه).

له العديد من الإصدارات منها..
مجموعة قصصية بعنوان ( حكايات الزمن البريء ) - الجمعية المصرية لرعاية المواهب – القاهرة - 1994.

- مجموعة قصصية مشتركة بعنوان ( أجنحة البوح) -  سلسلة كتاب الجيل الجديد -  جماعة الجيل الجديد – القاهرة- 2000.

-  مجموعة قصصية مشتركة بعنوان (إنهم يكتبون النهر) عن سلسلة كتاب عكاظ التي تصدر عن نادى أدب مطاى- المنيا – 2001.

- مجموعة قصصية بعنوان ( وحدي احتفي بمماتي ) عن سلسلة كتاب نفرتيتي الذي يصدر عن فرع ثقافة المنيا- 2001.

- مجموعة قصصية للأطفال بعنوان( السمكة الحائرة)  -  سلسلة كتاب قطر الندى -  الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة  – الطبعة الأولى - 2005 .

- مجموعة قصصية للأطفال بعنوان (السمكة الحائرة)  -  اتحاد الكتاب العرب – دمشق – سوريا – الطبعة الثانية -  2006.

-  مجموعة قصصية مشتركة فى كتاب الفائزون  بعنوان ( مولد سيدي المراكبي)  فى مسابقة كتاب اليوم  - مؤسسة أخبار اليوم – القاهرة -  2006.

- مجموعة قصصية مشتركة -  كتاب الجنوبى -  فرع ثقافة المنيا -  2006.

- مجموعة قصصية مشتركة فى كتاب جوائز ناجى نعمان العالمية  مع ترجمة باللغة الإنجليزية – دار ناجي نعمان للنشر والتوزيع – لبنان -  2007.

- مجموعة قصصية بعنوان(قلب الطاهرة) -  دار العين للطباعة والنشر – القاهرة - 2008.

- مجموعة قصصية مشتركة بعنوان(نصوص عربية) - منتدى نص السعودي - 2010.

- كتاب اكاديمي بعنوان  ( الطفل الموهوب ) - دار الوراق للنشر والتوزيع - الأردن -  2010.

- مجموعة قصصية بعنوان ( لحم البنات ) -  دار مير للنشر والتوزيع -  الإسكندرية - 2010.

- مجموعة قصصية بعنوان  " حور ملاك "  -  دار الكلمة نغم -  القاهرة - 2010.

-  رواية (  شهد الغواية ) - دار أوراق للنشر والتوزيع – القاهرة-  الطبعة الأولى-  2010 .

- مجموعة قصصية بعنوان ( سر الاعتراف) الفائزة بمسابقة  الشاعر عماد علي قطري -  دار وعد للنشر والتوزيع- القاهرة -  2012.

حلم وحيد مؤجل سلسلة إبداعات دائرة الثقافة بالشارقة المجموعة القصصية موسى نجيب موسى

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