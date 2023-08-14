رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع الإيفوارى واتارا سواليو

نجح نادي الاتحاد السكندري، الاثنين، في التعاقد رسميًا مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو.

وقال الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي تدعيم صفوف الفريق الأول، بأحداث الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للموسم المقبل نسخة 2023/2024.

ونجح مسؤولو الاتحاد في اتمام التعاقد مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو "قلب الدفاع" مواليد 1995، الذي سبق له تمثيل أندية، أفريكا سبورت الإيفواري، والهلال السوداني، والعين الإماراتي، والفتح والوحدة ونجران السعوديين.

الإيفواري واتارا سواليو ينضم لصفوف الاتحاد السكندري

كما حرصت الصفحة الرسمية للأتحاد السكندري، على الترحيب باللاعب، حيث نشرت صورة للاعب مصاحبة بتعليق:" نُرحب بلاعبنا الإيفوارى _ " واتارا سواليو" #أتحاداوى".