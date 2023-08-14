الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

9 مصابين في تصادم نقل ثقيل مع أتوبيس بطريق السلوم (بالأسماء)

تصادم نقل ثقيل مع
تصادم نقل ثقيل مع أتوبيس بطريق السلوم

كشفت مصادر طبية عن أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا مع سيارة نقل ثقيل بطريق السلوم مساء اليوم، والذي تسبب في إصابة 9 أشخاص.

وقد استقبل مستشفى النجيلة المركزى، كلا من: «احمد محمد الخطيب "34 سنة " من محافظة الشرقية، كدمات وسحجات، ومحمد عبد الراضى محمد "30 سنة " من أسيوط، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونصره صالح سعيد، 45 سنة " من الإسكندرية، كدمات وسحجات، ومحمد شهدى محمد"44 سنة " من الاسكندريه كسر باليد اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات وتم تحويله لمستشفى مطروح العام، واحمد خالد السيد حسين"28 سنة " من الإسكندرية، شتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الايمن، ونجم الدين عمر"31سنة " من السلوم، مصاب كدمات وسحجات، احمد محمد عبد الحميد " 42 سنة " من الإسكندرية، مصاب بكسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الايسر وسحجات وكدمات، وتم تحويله إلى مستشفى مطروح العام، وصلاح جمعه على " 31 سنة " من القاهرة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأمانى موسى عبد الحميد"30 سنة " من القاهرة، كدمات وسحجات.

كانت قد أنقذت العناية الإلهية 9 مواطنين من الموت المحقق، في حادث تصادم مروع، بين أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، وسيارة نقل ثقيل عند الكيلو 55 بطريق السلوم.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور، أبوناشها لإزالة أثار الحادث، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لسحب الكثافات الناتجة عن التصادم، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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