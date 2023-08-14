الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الجمعة.. مركز جسور الثقافي يُنظم ورشة مكرمية بكنيسة يوحنا المعمدان

سامي فوزي
سامي فوزي

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة مكرمية تُقدمها مارتينا لوثر، وذلك على مدار يومين، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس، بالشراكة مع برنامج صلة الثقافي، داخل كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

وتتضمن الورشة التعريف على فن المكرمية وأساسياته، بالإضافة إلى التدريب على الغُرز والأشكال المختلفة وصنع قطع فنية لتزيين حوائط المنزل، باستخدام الخيوط الملونة وابتكار ديكورات مميزة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

من جهة اخرى، نعى دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، القس ريتشارد بيلسر من إبروشية ساوث كارولينا، والذى خدم بالكنيسة بالقاهرة لعدة سنوات.

وقال رئيس الأساقفة: “لمسنا تأثير القس ريتشارد في خدمة الكنيسة بمصر من خلال تدريسه بكلية اللاهوت الأسقفية وكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية بالإضافة  لتدريس الرعويات والمشورة، إذ لمسنا جميعًا مدى شغفه لعلوم اللاهوت ونقل علومه للطلاب”.

الكنيسة الأسقفية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

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