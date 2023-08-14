في عيد توبة زكّا العشّار.. الموارنة يصلون قصيدة القدّيس والشاعر جريجوريوس الناريكيّ

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول عيد توبة زكّا العشّار، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية عبارة عن قصيدة كتبها القدّيس غريغوريوس الناريكيّ (نحو 944 - نحو 1010)، وهو راهب وشاعر أرمنيّ قال خلالها:

لم أرتفع عن هذه الأرض البائسة،

ولم أتسلّق شجرة الحكمة المرتفعة،

كما فعل زكّا العشّار،

لكي أتأمّل في ألوهيّتك.

إنّ قصر قامتي الرّوحيّ،

لم يَنمُ بالأعمال الصّالحة:

بل على العكس تمامًا، فقد زادت قامتي الرّوحية قصرًا مضطردًا،

إلى أن عدت أتغذّى بشرب "اللَّبَنِ الحَليبِ" كما الأطفال. (راجع 1كور 3: 2).

لقد طبّقت هذا المثل الإنجيلي عكسيًّا،

إذ قد تسلّقت شجرة الشّهوة،

بحبّي للأمور الدّنيويّة ذات المذاق اللّذيذ،

كما لو كنت زكّا آخر على جمّيزة أخرى.

من هنا، وبواسطة قوّة كلمتك،

أنزلني على عجلٍ على مثاله؛

تعال اسكن في بيت نفسي،

وليأتِ معك الآب والرُّح القدس.

اِجعل هذا الجسد الّذي تسبّب بالأذى لنفسي،

أن يؤدّي أربعة أضعاف ذلك خِدمةً لنفسي،

وأن يعطي نصف أملاكه،

لضميري الحرّ الّذي افتقر

كلّ هذا لكي، على حسب كلمتك الخلاصيّة الّتي وجّهتها لزكّا،

أصبح أهلاً لكي أسمع صوتك أنا أيضًا،

بكوني "أَيضاً ابنُ إِبراهيم"،

وفقًا لإيمان هذا الإنسان البارّ.