الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد توبة زكّا العشّار.. الموارنة يصلون قصيدة القدّيس والشاعر جريجوريوس الناريكيّ

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول عيد توبة زكّا العشّار، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية عبارة عن قصيدة كتبها القدّيس غريغوريوس الناريكيّ (نحو 944 - نحو 1010)، وهو راهب وشاعر أرمنيّ قال خلالها:

لم أرتفع عن هذه الأرض البائسة، 

ولم أتسلّق شجرة الحكمة المرتفعة، 

كما فعل زكّا العشّار،

لكي أتأمّل في ألوهيّتك.

إنّ قصر قامتي الرّوحيّ،

لم يَنمُ بالأعمال الصّالحة:

بل على العكس تمامًا، فقد زادت قامتي الرّوحية قصرًا مضطردًا،

إلى أن عدت أتغذّى بشرب "اللَّبَنِ الحَليبِ" كما الأطفال. (راجع 1كور 3: 2).

لقد طبّقت هذا المثل الإنجيلي عكسيًّا، 

إذ قد تسلّقت شجرة الشّهوة، 

بحبّي للأمور الدّنيويّة ذات المذاق اللّذيذ، 

كما لو كنت زكّا آخر على جمّيزة أخرى.

من هنا، وبواسطة قوّة كلمتك، 

أنزلني على عجلٍ على مثاله؛ 

تعال اسكن في بيت نفسي، 

وليأتِ معك الآب والرُّح القدس.

اِجعل هذا الجسد الّذي تسبّب بالأذى لنفسي، 

أن يؤدّي أربعة أضعاف ذلك خِدمةً لنفسي، 

وأن يعطي نصف أملاكه،

لضميري الحرّ الّذي افتقر

كلّ هذا لكي، على حسب كلمتك الخلاصيّة الّتي وجّهتها لزكّا، 

أصبح أهلاً لكي أسمع صوتك أنا أيضًا، 

بكوني "أَيضاً ابنُ إِبراهيم"، 

وفقًا لإيمان هذا الإنسان البارّ.

الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر

الأكثر قراءة

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟