اليوم.. عيد شهادة القديس بطرس للسيد المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد شهادة بطرس للمسيح.

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إنه في هذا اليوم تحتفل الكنيسة باعتراف بطرس الرسول بأن المسيح هو ابن الله الحي فإنه لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: "من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان" فقالوا: قوم يوحنا المعمدان ، وآخرون ايليا وآخرون ارميا أو واحد من الأنبياء ، قال لهم وأنتم من تقولون أني أنا، فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات أنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات حينئذ أوصي تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح".