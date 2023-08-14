6 أشياء خطر لا تضعها على صفحتك الشخصية عبر السوشيال ميديا

حذر الخبراء من أن الطريقة التي يستخدم بها معظم الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم لخطر الاحتيال على الهوية والسطو على المنازل.

ووفقًا لموقع "dailymail" البريطاني هناك ستة أشياء لن تنشرها أبدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهي تشمل صور مفاتيح منزلك، وصور العودة إلى المدرسة للأطفال أو أي شيء يمكنه تحديد الأماكن التي تزورها بانتظام - مثل طريق الجري الصباحي.

من السهل جدًا الكشف عن عنوان منزلك عن غير قصد على وسائل التواصل الاجتماعي.

أتجنب التقاط ونشر الصور في منزلك وحوله والتي يمكن أن تكشف عن المكان الذي أعيش فيه، ويمكن أن تسمح المعالم الرئيسية والمتاجر والمباني المعروفة لشخص لديه نوايا سيئة ببناء صورة دقيقة للمكان الذي تعيش فيه.

حتى شيء يبدو بريئًا مثل محطة إطفاء أو متجر صغير يمكن أن يوفر نقاط الطريق الرئيسية.

هناك طريقة أخرى يجب تجنبها وهي مشاركة خريطة للجري أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة خاصة إذا بدأت من منزلك لأن هذا يمكن أن يكشف بسهولة عن عنوانك.

كن على علم أيضًا أن بعض تطبيقات الوسائط الاجتماعية لها مشاركة الموقع ، مثل Snapchat و BeReal و Facebook.

من السهل أن تنسى أن هذا الإعداد ممكّن لذا أوصي بإيقاف تشغيله.

صور مفاتيح منزلي أو تذاكر الطيران

قد يبدو نشر صورة لمفاتيح منزلك بعد شراء المنزل بريئًا بدرجة كافية ، لكنه ينطوي على مخاطر ، مثل نشر تذاكر الطيران (التي يمكن أن تكشف عن تفاصيل مثل أرقام جواز السفر).

قال Kankalaa: “الاتجاه الشائع لدى مالكي المنازل الجدد هو التقاط صورة لمجموعة مفاتيحهم ، ربما تتدلى خارج يومهم الأمامي للإعلان بفخر عن شرائهم الجديد”.

“هذا رقم كبير بالنسبة لي. اعتمادًا على نوع القفل ، من الممكن تقنيًا طباعة نسخة ثلاثية الأبعاد من المفاتيح بناءً على صورة فوتوغرافية. لذا ، إذا كنت لا تريد أي ضيوف غير مدعوين ، فسأبقى المفاتيح بعيدًا عن الرصاص”.

يمكن أن يؤدي نشر تذاكر الطيران عبر الإنترنت إلى كشف معلوماتك الشخصية - أو يسهل على المخادعين الخبثاء إلغاء تذكرة الطائرة الخاصة بك على أنها "مزحة".

صور لأطفال يعودون إلى المدرسة

أصبح من الشائع نشر صور للأطفال على عتبة باب العودة إلى المدرسة - ولكن هذا يمكن أن يكشف عن تفاصيل شخصية عن طفلك وعن مكان منزلك.

وأضاف Kankalaa: “مع عودة المدارس ، من الشائع أن يقوم الآباء بنشر صور لأطفالهم بزي رسمي مميز خارج بابهم مع رقم منزل واضح للعيان”.

"سأفكر مليًا في نشر هذا على الإنترنت ، على أقل تقدير طمس الشارة ورقم المنزل."

صور في مكان العمل

فيما حذر Kankalaa من أنه من السهل جدًا الكشف عن تفاصيل خاصة حول مكان عملك والتي يمكن أن يستغلها مجرمو الإنترنت.

ربما تريد أن تُظهر للعالم أنك تعمل بجد حقًا أو ربما وجدت مقهى رائعًا وتلتقط صورة للكمبيوتر المحمول / الجهاز الخاص بك في مكانه مع فنجان من القهوة. لكنها أيضًا طريقة سهلة للكشف عن معلومات حساسة على شاشتك عن غير قصد.

تنتج كاميرات الهواتف الذكية مثل هذه الصور عالية الجودة في الوقت الحاضر، ويمكن لأي شخص بسهولة تكبير الصورة وقراءة محتوى رسائل البريد الإلكتروني أو لوحة معلومات العمل. الشيء نفسه ينطبق عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى رسائل البريد الإلكتروني الشخصية. إذا كنت تريد حقًا مشاركة مثل هذه الصورة ، فقم بقفل شاشة جهازك أولاً.

صور أشخاص آخرين بدون موافقتهم

يجدر التفكير قبل النشر - هل يريد الأشخاص الآخرون في هذه الصورة أو الفيديو التواجد هناك؟

قال Kankalaa: كثير منا معتاد على مشاركة صور الأصدقاء عبر الإنترنت ، لكن كم مرة تطلب الإذن قبل القيام بذلك؟ إن افتراض أن ظروف الجميع متشابهة قد يؤدي إلى وقوع شخص آخر في مشكلة.

في ملاحظة أخف ، ربما يكون شخص ما قد تسبب في مرضه في العمل ، ولكن لسوء الحظ يمكن أن تكون هناك ظروف أكثر قتامة.

'قد يكون شخص ما في علاقة مسيئة؛ على سبيل المثال ، قد تعرضهم صورة مشتركة عبر الإنترنت للخطر. قد يبدو الأمر شديد الحذر ولكنه يسأل "هل تمانع إذا قمت بنشر هذه الصورة لنا على الإنترنت؟" هي ممارسة جيدة وكذلك الأخلاق الحميدة.