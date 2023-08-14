محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة "صفط جدام" ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة تلا ، تابع خلالها آخر مستجدات الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (الميجا)، للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، رافقه خلالها الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الاستاذ بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .



حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بصفط جدام علي مساحة أكثر من 12 ألف م2 ، بطاقة إستيعابية ( 4000 : 6000 ) م3/يوم ، وبقيمة تعاقدية قاربت 128 مليون جنيه ، تنفيذ شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية ، وخلال تفقده إستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم وحدات معالجة ، أحواض تجفيف ، مزج كلور ، المبني إداري ، معمل ، مباني المولد ، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي انتظام سير العمل بكافة المواقع المستهدفة بالبرنامج ، حيث تم نهو الأعمال المدنية بنسبة 85 % ، الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 45 % ، وسيخدم المشروع ما يقرب من 66 ألف مواطن بـ 6 قري مجاورة ، ومن المقرر أن يتم نهو المشروع في منتصف 2024.



واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بإفتتاح مدرسة أنور السادات الثانوية بعد الإنتهاء من تطويرها علي مساحة أكثر من 7900م2 ، بقيمة تعاقدية تزيد عن 3 مليون جنيه ، بإجمالي 27 فصل دراسي ، 2 معمل كمبيوتر ، 3 معامل ( فيزياء ، كيمياء ، أحياء ) تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية ، وتم إستعراض عدة فقرات غنائية ، وتفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية والمعمل التكنولوجى ومحيط المدرسة ، مشيداً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة ، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية .



فيما تفقد المحافظ حديقة سعد درويش بمدينة تلا ، والتي تضم مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد خشبية وبلاط إنترلوك وأعمدة إنارة ، وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال بنسبة إنجاز 100% وتم نهو إجراءات التسليم الإبتدائي في منتصف شهر أبريل الماضي ، بهدف المساهمة في إحداث واجهة حضارية وخلق متنفس جمالي يليق بأهالي المنوفية .



كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال النهائية لتطوير كورنيش ترعة البتانونية بإجمالي تكلفة تصل الي 8 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تطوير الكورنيش بشكل كامل من صب الحائط الساند و أعمال التعلية والمباني وتركيب بلاط انترلوك و الخرسانية المطبوعة والبرجولات وتركيب حديد الكريتال و الأعمدة الديكورية والتشجير ومقاعد المواطنين على جانبي الكورنيش لإضفاء مظهراً جمالياً ومتنفساً حضارياً للأهالي .



واختتم المحافظ جولته الميدانية الموسعة بتفقد أعمال قطع الفرمة ( متفرعات شارع بورسعيد مع شارع أحمد عبد العزيز ) بمدينة تلا بعدد 6 متفرغات وبإجمالي أطوال 1600 م تقريباً ، وذلك ضمن خطة الاستثمارية لمركز تلا بإجمالي 19،50 مليون جنيه ، وتم رفع مناسيب الشوارع وجاري أعمال قطع الفرمة ورفع كافة الاشغالات ونواتج التطوير لـ 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم تمهيداً لأعمال الرصف ، وشدد محافظ المنوفية بالالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف، موجهاً رئيس المدينة بضرورة التواجد الميدانى ومتابعة الأعمال بصفة مستمرة والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أولاً بأول لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وإحداث تنمية شاملة للمواطن المنوفى .