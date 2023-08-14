الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من الساحل الشمالي.. إطلالة صيفية مُثيرة لـ هيفاء وهبي (صور)

هيفاء
هيفاء

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بأحدث ظهور لها، خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

ونشرت "هيفاء" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور، ارتدت فيها فستان مثير كلاسيك ويناسب الأجواء الصيفية، معتمدة على ماكياج غامق ابرز ملامح وجهها، وشعر مموج منسدل على كتفايها.

"رمسيس باريس" آخر أعمالها 

جدير بالذكر أن أحدث اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين  ابرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة  أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.  

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