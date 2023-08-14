سفارة إسلام آباد لدى القاهرة تحتفل بالذكرى الـ76 لاستقلال باكستان

احتفلت سفارة باكستان لدى القاهرة اليوم بالذكرى الـ76 لاستقلالها باعتزاز وحماسة كبيرة، فيما رفع السفير ساجد بلال علم باكستان في السفارة على أنغام النشيد الوطني.

وبعد رفع العلم بدأ حفل خاص بتلاوة القرآن الكريم وتلاوة رسائل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الحضور، وذلك حسب بيان للسفارة.

خلال الحفل تم تكريم السفير (متقاعد) فتحي علي يوسف، رئيس جمعية الصداقة الباكستانية المصرية، بجائزة التنمية امتياز «Tamgha-e- Imtiaz» أعلى وسام من حكومة باكستان لخدماته القيمة نحو تعزيز العلاقات الباكستانية المصرية ورفع الصوت لصالح حقوق الشعب الكشميري في جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني.

وأشاد السفير ساجد بلال في تصريحاته بالتضحيات التي لا حصر لها والجهود الدءوبة التي بذلها الأجداد تحت القيادة النموذجية للقائد الأعظم محمد علي جناح التي أدت إلى قيام باكستان. وأشاد بالرجال والنساء الذين يلعبون دورهم الحيوي في تنمية البلاد وتقدمها.

وأشاد السفير الباكستاني بجهود وتضحيات قوات الأمن الباكستانية لحماية البلاد من كل أنواع التهديدات والحفاظ على أمن وسلامة شعب باكستان، معربا عن دعم باكستان الثابت للإخوة والأخوات الكشميريين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير وكسب الحرية من الاحتلال الهندي غير الشرعي.

كما سلط السفير الضوء على تعميق الروابط السياسية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والشعبية بين باكستان ومصر. وأشار إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الباكستانية المصرية.

وشكر السفير الجالية الباكستانية في مصر على مساهماتهم القيمة لتنمية باكستان. وأشاد بتميزهم المهني، وثمّن دورهم الفعال في بناء الجسور بين باكستان ومصر.

