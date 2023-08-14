الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. طارق يحيى يعلن رحيله عن قطاع الناشئين بالزمالك

طارق يحيي
طارق يحيي

أعلن طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، رحيله عن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكتب طارق يحيي، عبر حسابه على فيسبوك :"جماهير وعشاق نادي الزمالك  أصدقائي الأعزاء الحمد لله بعد سنتين من العمل داخل نادي الزمالك رئيسًا لقطاعات الكرة مديرًا لقطاع الناشئين ورئيسًا لقطاع المدرسة الأساسية وتحقيق نجاحات كبيرة جدًا وحصد بطولتي الجمهورية مواليد ٩٩ و٢٠٠٣ العام قبل الماضي".

وتابع :"إلى جانب تصعيد أكثر من ١٠ لاعبين للفريق الأول  والحصول علي دوري البراعم في كل الأعمار السنية وتحقيق بطولة زد الودية مواليد ٢٠١٢ ولظروف خارجة عن الإرادة أبتعد عن العمل في أحب الأماكن إلى قلبي نادي الزمالك وكل التوفيق لنادي الزمالك وسأظل بجانب هذا الكيان مدى حياتي".

كانت الفترة الماضية قد شهدت خلافات قوية بين طارق يحيى وإدارة الزمالك، مما تسبب في رحيله.

طارق يحيى الزمالك نجم الزمالك السابق عشاق نادي الزمالك نادي الزمالك رئيسا

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