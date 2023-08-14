أستاذ اقتصاد زراعى: "الصوب" تقاوم التغيرات المناخية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن أهمية خطوات التوسع في "الصوب الزراعية" أنها تقاوم تداعيات التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنبهت لهذا الأمر وأصدرت في عام 2016م، قرارًا بشأن تنظيم تراخيص الصوب الزراعية لإنتاج المحاصيل.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار تنظيم تراخيص الصوب الزراعية يمثل سابقة تحدث لأول مرة في مصر، موضحًا أنه لم يكن هناك قبل هذا التاريخ قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية، لافتًا الانتباه إلى أن الدولة المصرية أطلقت مشروع الزراعات المحمية في عام 2018 ولا يزال هذا المشروع مستمرًا في النجاح والتطور والتوسع.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على الزراعة، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية خلال الأعوام الأخيرة كانت دراماتيكية عارمة، حيث شهد العديد من دول العالم فيضانات وسيولًا، لافتًا الانتباه إلى أن الفيضانات أدت إلى نزوح 32 مليون شخص في باكستان، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تتجاوز الـ32 مليار دولار.