الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: احتفالية "60 عام دراما" تؤكد تنوع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

احتفالية 60 عام دراما
احتفالية "60 عام دراما"

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين يشهد فعاليات جديدة ومختلفة كل أسبوع، ويأتي مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان "60 عام دراما"، ويشهد تكريم قامات كبيرة من الفنانين مثلما حدث بالدورة الأولى من المهرجان. 

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن انطلاق احتفالية "60 عام دراما" تأتي ضمن مهرجان العلمين الجديدة يعد أحد أنواع التكامل.

وأوضح الناقد الفنى، أن الفنانين المصريين عليهم مسئولية اجتماعية كبيرة للغاية تجاه بلدهم، لذلك يجب أن يكونوا متواجدين ويشاركوا في المهرجان، مشيرا إلى أن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى شهد حضورا كبيرا من الفنانين، موضحا أن مهرجان العلمين سيضيف الكثير لمهرجان الدراما والعكس.

60 عام الدورة الأولى من المهرجان اكسترا نيوز العلمين الجديدة الناقد الفني ضمن مهرجان العلمين

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