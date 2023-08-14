ريال مدريد يُعلن خضوع أردا جولر لعملية جراحية ناجحة فى الركبة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن خضوع لاعبه التركي أردا جولر لعملية جراحية ناجحة في الركبة.

وكان جولر قد تعرض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة في جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتغيب عن المشاركة في مباريات ريال مدريد الودية، وأيضًا افتتاحية بطولة الدوري الإسباني أمام أتلتيك بيلباو، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون مقابل.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "خضع لاعبنا أردا جولر اليوم لجراحة تنظيرية في ركبته اليمنى تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد".

وأضاف: "سيبدأ جولر عملية شفائه في الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب تقارير صحفية، فإن جولر سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وكان جولر قد انتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من فنربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 18 مليون يورو + إضافات.

يُذكر أن ريال مدريد قد أعلن عن إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.