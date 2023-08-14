رافينيا يوجه رسالة اعتذار لجماهير برشلونة بعد طرده أمام خيتافى

علّق النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، على واقعة طرده من مباراة فريقه أمام خيتافي في افتتاحية الدوري الإسباني.

ووقع فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي مع خيتافي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

وشهدت المباراة تلقي رافينيا بطاقة حمراء وطرده في الدقيقة 42، بعد تدخل مع جاستون ألفاريز، لاعب خيتافي، بمرفق اليد، واعتراضات لأصحاب الأرض، بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 38.

أول تعليق من رافينيا بعد طرده في مباراة برشلونة وخيتافي

وكتب رافينيا رسالة اعتذار عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، قائلًا: "أود توجيه الاعتذار إلى زملائي في الفريق والموظفين والمشجعين وكل مَنْ يتابعني هنا على إنستجرام".

وأضاف: "لقد كنت مخطئًا، وهذا الطرد كان سيُكلف الفريق أكثر من التعادل السلبي".

وشدد: "ليست هذه الطريقة التي أردت أن أبدأ بها الموسم الجديد، لكنني أتحمل مسئولية ما حدث الليلة الماضية".

وأفاد: "نتعلم دائمًا من الأخطاء التي نمر بها؛ لأنها تساعدنا على التطور بشكل أفضل".

وأكد: "أعرف أن الكثير منكم الآن يكرهونني، ولكن ما حدث لن يتكرر مجددًا".

وواصل: "سأبقى واحدًا منكم، وسأستمر في بذل قصارى جهدي للدفاع عن هذا القميص".

واختتم رافينيا رسالته، قائلًا: "آمل في تصحيح هذا الخطأ قدر الإمكان في المباريات المقبلة وإسعاد الجماهير".

عقوبة تشافي ورافينيا المحتملة بعد طردهما من مباراة برشلونة وخيتافي

وشهدت هذه المباراة إشهار الحكم ثلاث بطاقات حمراء، لكل من رافينيا لاعب برشلونة والمدرب تشافي، وخايمي ماتا لاعب خيتافي.

وكانت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، قد أفادت أن رافينيا قد يتعرّض لعقوبة الإيقاف بين مباراتين وثلاث مباريات لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، بعد اشتباكه مع لاعب خيتافي.

بينما انتقد تشافي التحكيم، وبالتالي قد تتم معاقبته بالإيقاف لمدة مباراتين.