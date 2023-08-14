الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى مطروح العام

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم الموافقة وصدور أمر الإسناد على توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعماً من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح،  وجارى حالياً التجهيز لتركيبه وتشغيله بمستشفى مطروح العام، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى مطروح العام على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على التعاون المستمر والدعم لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بمطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم عمل الرسم الهندسى لموقع تركيب جهاز الاشعة المقطعية الجديد  تمهيداً لتركيبه وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة، وأنه ولأول مرة يتم عمل الأشعة المقطعية على شرايين وأوردة القلب مما يخفف العبء على وحدة قسطرة القلب التداخلية بمطروح، مشيرا إلى أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من  التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل أشعات أمراض الجهاز التنفسي، واشاعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، وفحص شرايين وأوردة القلب.

الأجهزة الطبية الحديثة الخدمات الطبية للمواطنين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تطوير المنظومة الطبية جهاز الأشعة المقطعية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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