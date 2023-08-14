الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": الصادرات الزراعية تقارب مليارى دولار خلال 5 أشهر

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لما يقارب مليارى دولار، بما قفزت إلى حدود 1.841 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار بنسبة تربو إلى 12%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن نسبة الصادرات الزراعية إلى جملة الصادرات المصرية قد ارتفعت إلى 10.2% خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو من عام 2023 مقابل 6.9% خلال الأشهر المناظرة من عام 2022.

وجاءت صادرات برتقال طازج فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات الزراعية بقيمة 504.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 440.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 63.7 مليون دولار بنسبة 14.5%، تليها صادرات بطاطا بقيمة 266.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 326.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 59.3 مليون دولار.

كما تضاعفت الصادرات المصرية من عنب طازج إلى حدود 105.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 48.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 57 مليون دولار بنسبة 117.6%، كما تضاعفت صادراتها من بطاطس إلى 52.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 3.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 48.6 مليون دولار بنسبة زيادة 1274%.

وسجلت صادرات مصر من جزر ولفت ارتفاعًا إلى حدود 11.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 5.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 6.3 مليون دولار بنسبة 115%، كذلك تضاعفت صادرات بصل إلى حدود 100.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 53.2 مليون دولار بنسبة 111.7%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحاصلات الزراعية صادرات مصر صادرات بطاطس

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