الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حكم التفاؤل والتشاؤم من بعض الأرقام والأيام.. المفتى يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه،  ما حكم التشاؤم أو التفاؤل ببعض الأرقام أو ببعض الأيام التي يتَوقَّع معها الشخص حصول شيءٍ من خير أو شر؟.

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على السائل عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بأن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرهما منهي عنه شرعًا؛ لأن الأمور تجري بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه.

وأوضح مفتي الجمهورية أن التفاؤل ببعض الأرقام أو الأيام من الأمور الحسنة التي لا مانع منها شرعًا؛ فهى من الفأل المندوب إليه، والذي يبعث في النفس الرجاء في عطاء الله عز وجل، وحسن الظن به وتيسيره، فيتجدَّد به أمل الشخص في نجاح مقصوده، ويُقَوِّى عزمه، ويحمله تفاؤله على صدق الاستعانة بالله والتوكل عليه. 

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية دار الافتاء المصرية البوابة الرسمية الإفتاء المصرية

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