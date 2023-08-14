الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحباط تهريب أدوية مخدرة قادمة من الخارج عبر مطار برج العرب

مدير عام المواني
مدير عام المواني الجوية بمطار العلمين

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب أدوية مخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو اشتبه رئيسا الوردية في الراكب "ر.م.ت" وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفي وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تبين صحة الاشتباه وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيًا وتبين وجود ١٤ شريط أدوية مخدرة بين طيات ملابسه. 

وقرر مصطفي العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وتوجيهات الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.

وفي سياق آخر، كان قد تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، في يوليو ٢٠٢٣، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى علي رحلة فلاى دبى اشتبه رئيس الوردية في الراكب "ر.ع" والراكبة "د.ح" مصريين الجنسية وبسؤالهم عما إذا كان بحوزتهما أشياء تستحق ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي أشياء يودون الإقرار عنها أو أشياء محظورة أجابوا بالنفي. 

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إجراءات الركاب ادوية مخدرة الاستيراد والتصدير المنافذ الجمركية المواني الجوية جمارك مطار برج العرب ضبط محاولة تهريب

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