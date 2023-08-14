كشف ملابسات تداول منشور يتضمن تضرر شخص من قيام آخر بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة

عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب" وكذا واقعة سرقة سيارة أخرى، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وأقر بتصرفه فى السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، ومواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.

باستدعاء المجنى عليهما.. تعرفا على السيارتان واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.