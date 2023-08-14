سوق الأنتيكات في بغداد.."القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن معرض تحف ومقتنيات نادرة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريراً مصوراً عن بعنوان “سوق الأنتيكات في بغداد.. معرض تحف ومقتنيات نادرة" حيث يقع داخل سوق الأنتيكات العتيق المختص ببيع المقتنيات والتحف القديمة والأنتيكات النادرة والتراثية المميزة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد هبة التميمي، تجولت في هذا السوق، التي تُعد أحد أقدم خانات بغداد وشاهد على العديد من الأحداث في العراق.

وخلال الفيديو المصور، وثقت عدسة "القاهرة الإخبارية" مشاهد من السوق التي يرتادها المواطنون، وكشفت أنّ جميع القطع التراثية يحصل عليها التجار من المنازل القديمة وشرائها في المزاد العلني.

وكشف الفيديو، أن السوق يجب أن تتم في الصباح الباكر، حيث يكون الباعة والمشترون قد بدأوا نشاطهم، وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ السوق تضم ما هو تراثي وقديم من الأثاث الخشبي النادر والزجاجيات الملونة والتحف الفنية التي لا توجد نسخة ثانية لها.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأسعار في سوق الأنتيكات ليست متواضعة بل هي مرتفعة كون أصحاب هذه المحال من التجار الأصليين للسوق وتوارثوا هذه المهنة من آبائهم.