الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة أحد الأشخاص بالإكراه فى طوخ

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة السادسة، محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية في القضية رقم 3605 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 190 لسنة 2023 كلي شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين “أحمد ر س” عامل، و"سعيد ر س"، 18 سنة، و"عباس أ ع" عامل مطبعة، و"عبد الحميد ص ع"، سمكري، و"إبراهيم ح س" صنايعي ألمويتال، وجميعهم مقيمين دائرة مركز طوخ، سرقوا المبلغ النقدي المبين وصفا وقدرا بالأوراق من المجني عليه "علاء ف ع"، والمملوك للمجني عليه "محيى الدين ع ع"، وذلك بالطريق العام ليلا، وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين استوقفوا المجني عليه ليلا بالطريق العام، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين أدوات "عصى وشوم"، محدثين إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، مما أدى إلى فقد وعيه مما شل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي بحوزته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائره السادسه محكمة جنايات بنها السجن المشدد المستشار السيد هاشم الصادق الطريق العام

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