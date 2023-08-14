الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل فوز فريق "هندسة المنيا" بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروع بحثي (فيديو)

تفاصيل فوز فريق هندسة
تفاصيل فوز فريق "هندسة المنيا" بالمركزين الأول والثالث لأفضل

كشف الدكتور الصادق نور الدين، المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، تفاصيل فوز فريق الكلية بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعا بحثيًا في ملتقى جامعة النيل الأهلية، قائلًا هذه المنافسة اشتملت على 665 مشروعا بحثيا بمشاركة 60 جامعة مصرية مختلفة، حيث تخصص الطلاب في برنامج هندسة ميكاترونكس.

وأضاف نور الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، أنه مشروعات تخرج الطلاب تراعي تعزيز القدرة على البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب، حيث تخدم هذه المشروعات الرؤية المستقبلية لمصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع.


وتابع: "كان من ضمن هذه المشروعات تدوير نفايات الألومنيوم بتقنية من الجيل الرابع للتخلص، منها واستخدامها في تنفيذ السبائك التي تستخدم بعد ذلك في التصنيع المباشر".

- تقنية الجيل الرابع من أجل التحول الرقمي

 

وأشار المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، إلى أن الجديد في هذا المشروع، أنه جرى استخدام تقنية حديثة عبارة عن تقنية الجيل الرابع من أجل التحول الرقمي التكنولوجي وما يرتبط بالثورة الصناعية الإلكترونية.

هندسة المنيا تفاصيل فوز فريق هندسة المنيا المركزين الاول والثالث أفضل مشروعا بحثي ا

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