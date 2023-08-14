الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يشيد بنجاح الحكومة فى توطين مختلف الصناعات داخل مصر

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق الصناعات المختلفة لسد الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية.

وأكد الأهمية الكبيرة لطرح أراض جديدة أمام المستثمرين بداية من يوم 16 أغسطس الجارى عبر الموقع الإلكترونى لهيئة التنمية الصناعية.

كما أشاد مسعود في بيان له أصدره اليوم، بسياسات الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بصفة خاصة، مثمناً نجاح هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من 3 يوليو 2022 حتى 8 أغسطس 2023 فى طرح أراضٍ فى 15 محافظة بما يعادل 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى استخراج نحو 7000 رخصة تشغيل جديدة.

واعتبر المهندس أمين مسعود قيام الحكومة بمنح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية، وأن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الغذائية يصدر بالإخطار فى مدة لا تتجاوز 5 أيام، وتم تنفيذ 565 مشروعا فى القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ57 مليار جنيه ويعمل فى هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل، وأن 55% من المصانع الجديدة ستسهم فى توفير نحو 25 مليار دولار بمثابة نجاح كبير لسياسات الحكومة فى تشجيع وتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية التى سيكون لها دورها الحقيقي لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، خاصة أن هناك شركات عالمية من إيطاليا والصين وتركيا تسلمت أراضيها لتنفيذ منتجاتها فى مصر خاصة في الأجهزة الكهربائية لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج إضافة إلى وجود استثمارات واعدة في صناعة السيارات الكهربائية والعمل على توطين صناعة "الصودا آش" التى تعد مدخلا للعديد من الصناعات المهمة.

المهندس أمين مسعود مجلس النواب الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفجوة الاستيرادية الإكتفاء الذاتي السلع الصناعية

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

للمشاركة فى القمة الثلاثية.. عبدالله الثانى يغادر الأردن متوجهًا إلى "العلمين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى