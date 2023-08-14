مقتل نجار على يد طالب بالدقهلية

قُتل نجار موبيليا طعنًا باستخدام مطواة على يد طالب بكلية التمريض جامعة المنصورة، وذلك بقرية كفر الترعة القديم مركز شربين، محافظة الدقهلية.

وتبين نشوب مشادة كلامية بينهما وقيام المجني عليه بمعايرة المتهم بحبس والده في إحدى القضايا، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط المتهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي بوصول "محمد محمد رزق أحمد العشري"، 17 عامًا، نجار موبيليا، ومقيم بقرية كفر الترعة القديم، مصابا بجرح طعني نافذ منتصف الصدر، وتوفى عقب وصوله.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص وسؤال والد المجني عليه، 54 عامًا، اتهم "عمرو.خ.ح"، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية التمريض جامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية، بالتعدي على نجله بالضرب مستخدمًا آلة حادة "مطواة"، على إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لمعايرة المجني عليه للمتهم لحبس والده بإحدى القضايا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة والتحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتعيين الخدمات الأمنية بالقرية لملاحظة الحالة.